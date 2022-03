La guerre en Ukraine met en péril patients et médicaments des essais cliniques

Les bases de données de l’Union européenne et celles de la FDA, l’autorité sanitaire américaine, recensent chacune plus de 600 essais cliniques actifs de médicaments en développement aujourd’hui en Ukraine. L’intervention militaire russe vient évidemment perturber toute la chaîne de santé indispensable à la mise au point de nouveaux médicaments et à l’accès aux thérapies innovantes pour des milliers de patients en Ukraine. La situation devient dramatique à la fois pour le suivi de ces essais et des patients, avec toutes les structures mises à mal. Le 13 mars, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dénonçait d’ailleurs les attaques et bombardements russes, qui ont déjà touché une trentaine de structures de soins, hôpitaux, centres académiques de recherche et centres d’essais cliniques.

Ruptures opérationnelles, patients réfugiés

[...]