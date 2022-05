La guerre en Ukraine a donné aux armées le signal pour "massifier" leur arsenal

Deux mille ! Selon les dernières déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c’est le nombre de missiles russes qui se sont abattus sur son pays depuis bientôt trois mois. Il s’agit d’un nouvel exemple révélateur de l’intensité du conflit ouvert par la Russie, et qui soutient la doctrine dite de la «massification» des armées. Dans le cadre de cette doctrine, c’est le nombre de combattants, de munitions et de systèmes d’armes engagés (véhicules, bateaux, avions…) plutôt que leur sophistication qui fera plier l’adversaire. «La guerre en Ukraine va changer de manière durable la doctrine de l’emploi des forces, analyse Aymeric Gobillard, directeur pour le cabinet Alix Partners et spécialiste des questions de défense. Le volume d’équipements engagés à surpris tout le monde. Environ 600 chars russes ont été détruits. Cela représente plus que la totalité des chars français et allemands !». A Kharkiv près de la frontière russe, où les combats ont fait rage au début du conflit, il aurait été tiré en une minute autant de munitions que l’Armée française n'en utilise pour l’entrainement en un an !

Réviser les doctrines militaires

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]