La guerre aux émissions de CO2 est déclarée dans la défense

Du kaki… un peu plus vert. Le secteur de la défense commence à se préoccuper de son empreinte environnementale. Le ministère des Armées, premier consommateur français de carburant, s’est doté en 2020 d’une stratégie énergétique. Dans son rapport intitulé «Stratégie climat & défense» et publié en 2022, il dit préparer l’après-pétrole dans les années 2030 à 2040 en mettant l’accent sur les innovations en matière de performances énergétiques et de réduction des émissions de CO2.

«Si l’innovation vise à maintenir l’avantage opérationnel, elle doit également contribuer à réduire l’empreinte énergétique et environnementale des futurs systèmes d’armes, peut-on lire dans le document. Les technologies de la transition énergétique permettent d’envisager de nouvelles fonctions (surcroît de puissance, furtivité et approche de zone discrète…).»

