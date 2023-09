La grève dans les usines Chevron de gaz liquéfié en Australie inquiète les marchés européens

C’est une action que les acheteurs de gaz anticipent avec appréhension depuis longtemps. Après plus d’un mois de discussions et d’alertes, les opérateurs de deux usines de liquéfaction de gaz et des plateformes offshore qui les alimentent, opérées par l'américain Chevron en Australie, se sont mis en grève vendredi 8 septembre. Cette grève, qui couvait depuis longtemps dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise avec les syndicats des travailleurs de l’offshore, reste pour l'instant limitée à quelques heures par jour. Si les discussions n’avancent pas, les syndicats prévoient d’amplifier le mouvement à partir de jeudi 14 septembre, rapporte Reuters. Une menace qui fait tressaillir le marché stratégique du gaz naturel liquéfié (GNL), sur lequel l’Europe s’était ruée l’hiver dernier pour remplacer les apports des gazoducs russes.

