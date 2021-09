La Grèce va acheter six Rafale supplémentaires à la France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © © Dassault Aviation - C. Cosmao La Grèce avait initialement commandé 18 Rafale, douze d'occasion et six neufs.

Après que la Suisse a boudé le Rafale fin juin au profit du F-35 américain, la France peut compter sur l'un de ses fidèles clients pour doper ses ventes : la Grèce. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a en effet annoncé dimanche 12 septembre que son pays allait acheter six avions de chasse tricolores de plus, portant le nombre total de Rafale commandés à 24.

Des accords stratégiques

Un premier contrat d'une valeur de 2,5 milliards d'euros avait déjà été signé en janvier concernant l'achat de 18 appareils, six neufs et douze d’occasion prélevés à l’Armée de l’Air et de l’Espace française. Une commande importante, qui s'explique par le contexte géopolitique tendu vis-à-vis de la Turquie, sur fonds d’exploration pétrolière en mer Méditerranée. Un premier Rafale a d'ailleurs été livré fin juillet, un record en termes de délai.

Au cours du Salon international de Thessalonique, Kyriakos Mitsotakis a également déclaré que des discussions étaient en cours avec les Etats-Unis concernant une potentielle extension de cinq ans de leur accord de coopération de défense, afin d'éviter d'avoir à le renouveler chaque année. Il a précisé qu'il restait ouvert à « d'autres accords stratégiques », en citant notamment la relation « très proche » avec la France.

Excellente nouvelle : la Grèce vient d’annoncer son intention d'acquérir 6 Rafale supplémentaires. Ensemble, nous avançons pour construire une véritable autonomie européenne. — Florence Parly (@florence_parly) September 12, 2021

Un succès surprenant

Immédiatement après cette annonce, la ministre des Armées Florence Parly a salué sur Twitter une « excellente nouvelle ». « La coopération européenne avance, concrètement », a pour sa part commenté Clément Beaune, secrétaire d’Etat français aux affaires européennes. La Grèce a été le premier pays européen à avoir commandé des Rafale, suivie par la Croatie (12 appareils) fin mai.

Au-delà des 27 pays membres de l'UE, l'avion de chasse français conçu par Dassault compte parmi ses clients le Qatar (36 appareils), l'Inde (36), et l'Egypte, qui en a commandé 24 en 2015 puis 30 de plus fin mai. De nouveaux contrats conséquents pourraient prochainement être signés, avec l'Indonésie et la Finlande notamment. Un succès aussi éclatant qu'inattendu, car le Rafale était encore considéré invendable au début des années 2000.