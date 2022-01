La Grèce reçoit ses premiers Rafale, un nouveau patron pour Soitec, Peugeot 9X8... Les cinq images de la semaine

La Grèce reçoit six premiers Rafale

Un an presque jour pour jour après la commande par la Grèce de dix-huit Rafale à la France, parmi lesquels douze d'occasion, les six premiers avions de combat de Dassault Aviation ont été livrés. En septembre, la Grèce a annoncé l'achat de six Rafale supplémentaires, en raison de tensions récurrentes avec la Turquie.