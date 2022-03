La Grande-Bretagne interdit l'accès à son marché de l'assurance aéronautique aux entreprises russes

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne va interdire aux entreprises russes l'accès au marché de l'assurance aéronautique et spatiale de Londres, plus grand centre mondial d'assurance commerciale et spécialisée, a déclaré jeudi son ministère des Finances.