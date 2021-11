La Grande-Bretagne demande à Facebook de vendre Giphy

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Dado Ruvic La Competition and Markers Authority (CMA), l'autorité britannique de la concurrence, a demandé mardi à Meta Platforms, la maison mère de Facebook, de céder la plate-forme d'images animées Giphy. /Photo d'archives/REUTERS/Dado Ruvic

Cette décision fait suite aux conclusions provisoires d'une enquête ayant montré que l'acquisition du site de GIF animés par le premier réseau social était de nature à nuire à la concurrence, précise la CMA.

"Le rapprochement entre Facebook et Giphy a déjà éliminé un concurrent potentiel sur le marché de l'affichage publicitaire (...) En obligeant Facebook à vendre Giphy, nous protégeons des millions d'utilisateurs des réseaux sociaux et promouvons la concurrence et l'innovation dans la publicité numérique", a déclaré Stuart McIntosh, président de l'enquête indépendante pour la CMA.

Facebook a dit ne pas être d'accord avec cette décision.

"Nous examinons la décision et envisageons toutes les options, y compris un appel", a déclaré un porte-parole de Meta Platforms.

(Reportage Yadarisa Shabong et Pushkala Aripaka àBangalore, Paul Sandle à Londres; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)