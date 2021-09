La gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement au cœur des stratégies industrielles

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Jerome Montana Covid, inondations... Les ruptures d’approvisionnement se sont multipliées ces derniers mois, incitant les industriels à accélérer leur digitalisation et à diversifier leurs fournisseurs.

Une occurrence faible, mais un impact colossal. Le risque d’une pandémie, considéré comme hautement improbable, a paralysé les chaînes d’approvisionnement du monde entier au printemps 2020. « Le Covid met en exergue le fait que les risques peuvent survenir à chaque instant, argue Marc Dauga, partner chez Wavestone et expert des supply chains industrielles. Tant qu’un risque n’est pas concret, on le sous-estime. Une fois qu’il est arrivé, on met en place beaucoup de choses pour le prévenir. » Les assureurs ont beaucoup payé pour un risque qu’ils ne maîtrisaient pas. Cela a engendré une limitation des garanties, désormais restreintes aux défaillances des fournisseurs de rang 1. Michel Josset, membre de l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise (Amrae)

Une étude menée en ligne par Infopro Digital Études pour L’Usine Nouvelle et Ivalua, du 7 au 25 juin 2021, auprès de 207 décideurs de l’industrie, montre notamment que 69 % des entreprises sondées ont accéléré leur transformation digitale après la crise. Cataclysme planétaire, la propagation du coronavirus prend des airs de prise de conscience. Ce n’est pas la première fois. « Un certain nombre d’événements ont marqué les entreprises et les secteurs industriels », souligne Michel Josset, membre de l’Amrae, l’Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise.

Celui qui est aussi directeur assurance, prévention et immobilier chez Faurecia rappelle l’impact des inondations qui ont affecté près de 1 000 usines en Thaïlande en 2011. Ou celui de l’incendie d’une usine du sous-traitant belge Reticel en 2017, qui n’a provoqué que quelques millions d’euros de dommages matériels, mais a engendré des ruptures d’approvisionnement chez de nombreux équipementiers et constructeurs automobiles.

Prévenir l’effet papillon

Bilan final estimé pour la filière : près de 1,3 milliard d’euros. Avec un changement de politique des assurances, qui couvraient jusque-là les défaillances des sous-traitants de ses clients. « Les assureurs ont beaucoup payé pour un risque qu’ils ne maîtrisaient pas, relate-t-il. Cela a engendré une limitation des garanties, désormais pour l'essentiel restreintes aux défaillances des fournisseurs de rang 1. »

Certains grands donneurs d’ordres avaient déjà engagé une politique de maîtrise de leur chaîne d’approvisionnement. Ils ont vu leur choix validé à l’arrivée du Covid. « La base, c’est de connaître, analyser et quantifier les risques des sous-traitants et les accompagner dans une démarche de maîtrise de leurs risques », pose Michel Josset. C’est ce qu’a entrepris Schneider Electric qui, au sortir du premier confinement, a décidé d’auditer jusqu’aux fournisseurs de ses fournisseurs. Et a injecté plusieurs dizaines de millions d’euros pour doubler, voire tripler ses sources d’approvisionnements.

Pour Michel Josset, ces transformations organisationnelles sont révélatrices d’un « changement d’état d’esprit quant à la recherche constante du prix le plus bas et de l’optimisation ». Ainsi, l’étude montre que les entreprises sont nombreuses à avoir mis en place des certifications obligatoires (55 %), des audits (48 %) voire une diversification (35 %) de leurs fournisseurs. A LIRE AUSSI Après la crise du Covid-19, une supply chain à transformer

À moindre échelle, l’entreprise Gys, qui fabrique notamment des postes industriels de soudure, a choisi d’augmenter ses stocks dès le début de la pandémie. « Nous avions eu énormément de problèmes logistiques à la sortie de la crise de 2008, se souvient Bruno Bouygues, le PDG de l’entreprise aux 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Nous avons donc contacté nos fournisseurs stratégiques et constaté des tensions à venir dans les composants électroniques. »

Il y a vingt ans, on pouvait gérer les risques sans numériser. Maintenant, les chaînes sont plus tendues, denses et complexes, et les risques plus nombreux. La digitalisation permet de mieux anticiper. Marc Dauga, partner chez Wavestone et expert des supply chains industrielles

Une attention renforcée envers les fournisseurs qui s’applique aussi aux flux logistiques : le fournisseur de pompes et robinetteries industrielles KSB, comme d’autres, bascule certains approvisionnements maritimes en aérien. « Il est important d’avoir des stocks dynamiques et des flux logistiques modulables, souligne Marc Dauga. Cela facilite l’adaptation et le redémarrage de la chaîne après un arrêt. »

Digitaliser pour anticiper

Ce changement de paradigme demande de prendre en compte différentes catégories de risques – naturel, politique, sanitaire, environnemental et matériel –, sans pour autant perdre en efficacité. « Il y a vingt ans, on pouvait gérer les risques sans numériser, estime Marc Dauga. Maintenant, les chaînes sont plus tendues, denses et complexes, et les risques plus nombreux. La digitalisation permet de mieux anticiper. » Ainsi, les solutions de gestion fleurissent, de la tour de contrôle jusqu’au jumeau numérique de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, comme celui proposé par la pépite Cosmo Tech. Permettant de visualiser la santé de sa supply chain quasi en temps réel, d’anticiper d’éventuelles ruptures de stock et même de simuler différents scénarios, ces outils facilitent la mise en place d’un plan de continuité d’activité. A LIRE AUSSI [L'instant tech] Trois armes numériques pour blinder sa supply chain en temps de crise

D’ailleurs, 35 % des sondés de l’étude affirment avoir augmenté leurs investissements dans les outils digitaux de gestion des chaînes d’approvisionnement depuis la crise. Cependant, ceux-ci demandent d’interconnecter les systèmes d’information, de mettre en place des solutions d’IoT… Et ouvrent la voie à un nouveau type de risque : la cyberattaque.