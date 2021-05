La future RE2020 donne le sourire à la filière bois-construction

Satisfecit généralisé pour la filière bois. Portée par les perspectives offertes par la future entrée en vigueur, en 2022, de la nouvelle réglementation énergétique RE2020 s’appliquant au bâtiment, elle jouit également d’une image au beau fixe auprès des Français. “Les Français sont conscients que l’empreinte carbone de la construction n’est pas bonne, et reconnaissent massivement l’intérêt du bois. Quand on demande aux Français quel est le matériau le plus écologique, ils placent en tête le bois”, observe Michel Druilhe, président de l’interprofession France Bois Forêt. 66% des Français attribuent au bois le titre de matériau de construction le plus écologique, loin devant la brique (16%) et le verre (8%).