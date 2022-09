La fromagerie Delin multiplie les investissements en Côte-d’Or et dans le Doubs

Passer de près de 2 millions de litres de lait par an, à plus de 15 millions d’ici à quatre ans: tel est l’objectif de l’investissement de 6 millions d’euros engagé à Gilly-les-Citeaux (Côte-d’Or) par la fromagerie Delin. Le nouveau bâtiment de 1 000 mètres carrés en cours de construction, pour un coût de 2 millions d’euros. Il accueillera en mars 2023 une nouvelle ligne de stérilisation et de conditionnement de lait UHT. «En 2019, nous avons développé l’activité autour du lait UHT de Bourgogne-Franche-Comté mais nous le faisions conditionner dans la Loire. Le Conseil régional a constaté qu’il manquait un maillon dans la chaîne locale» explique Philippe Delin, dirigeant de la fromagerie éponyme.

