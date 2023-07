La Fresque du climat, un concept en plein essor au sein des entreprises

Que ce soit pour la développer en entreprise, pour l’animer bénévolement ou pour en faire son métier, la Fresque du climat recrute de plus en plus d'animateurs. On compte aujourd’hui plus de 50 000 “fresqueurs” qui proposent des ateliers afin de sensibiliser au changement climatique. Qui a inventé ce concept ? Comment sa diffusion fonctionne-t-elle et avec quels mécanismes financiers ? Décryptage.