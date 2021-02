La frénésie autour de GameStop reprend

(Reuters) - Le titre GameStop est en forte hausse dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street jeudi, les investisseurs individuels semblant vouloir relancer la frénésie boursière autour des sociétés cotées prises pour cible par des fonds d'investissement spécialisés dans la vente à découvert.

Le distributeur américain de jeux vidéo gagnait 54,5% en avant-Bourse tandis que le fabricant d'écouteurs Koss affichait un bond de 57% et que la société de cannabis Sundial Growers prenait 10%.

L'action de l'opérateur de cinéma AMC Entertainment, autre grand bénéficiaire de la bataille boursière inédite du mois dernier, affichait pour sa part une hausse de 17% après un gain de 18,1% mercredi.

Ces sociétés en difficulté et jusqu'alors malmenées en Bourse se sont retrouvées en janvier au coeur d'un bras de fer sans précédent opposant des investisseurs individuels réunis sur les réseaux sociaux à des fonds spéculatifs vite contraints de solder leurs positions pour couvrir leurs pertes face à une vague d'achats massive.

Le cours de GameStop, tombé sous 20 dollars début janvier, est monté à plus de 460 dollars avant de revenir la semaine dernière aux alentours de 40 dollars.

Depuis mercredi, les internautes présents notamment sur le forum WallStreetBets de Reddit semblent vouloir relancer le phénomène, qui avait attiré l'attention des autorités financières et du Congrès, et s'incitent les uns les autres à repartir à l'achat sur les actions GameStop.

"J'ai acheté beaucoup plus de #GME aujourd'hui, continuons à nous battre !!", a écrit Fundssqueezzer, un utilisateur de Reddit, tandis qu'un autre, Responsible_Fun6255, déclarait: "L'ascension de la planète des singes: édition GME".

Les internautes ont semblé interpréter comme un encouragement un message de l'investisseur activiste Ryan Cohen, également actionnaire important et membre du conseil d'administration de GameStop, qui a posté sur Twitter une photo d'un cône de crème glacée.

A la Bourse de Francfort, le titre GameStop gagnait plus de 200%, les investisseurs particuliers européens emboîtant le pas aux américains.

"C'est un marathon, pas un sprint. Quoi qu'il arrive, résistez à l'envie de vendre. Plus on tient longtemps, plus ça monte", a déclaré @catchme1fyoucan, un utilisateur italien de la plate-forme d'investissement eToro, dans une discussion au sujet de GameStop.

