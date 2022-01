La France veut faire émerger des champions européens grâce aux Piiec dans quatre domaines-clé

«Nous allons d’abord nous appuyer sur les Piiec». Lors d’une conférence intitulée «Une industrie plus forte pour une Europe plus autonome» organisée à Bercy jeudi 13 janvier, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a plaidé pour un renforcement des chaînes de valeur stratégiques de l’Union européenne (UE). «La crise nous a ouvert les yeux sur des faiblesses économiques qui sont inacceptables pour l’Europe», a-t-il martelé, appelant à «bâtir un nouveau modèle économique européen» faisant fi de «l’idée dépassée que ce qui peut se produire moins cher doit se produire ailleurs». «Nous ne voulons plus la croissance pour la croissance», a-t-il même déclaré.