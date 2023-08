La France va subventionner ProLogium à hauteur de 1,5 milliard d’euros

Tous les feux sont au vert pour ProLogium qui doit implanter une gigafactory de batteries à Dunkerque (Nord) de 48 gigawattheures, et un centre de recherche et développement dans l’Hexagone. La Commission européenne a annoncé jeudi 3 août avoir autorisé le gouvernement français à subventionner la recherche et le développement de batteries à électrolyte solide pour véhicules électriques par l’entreprise taïwanaise et l’installation de son usine dont le montant d’investissement total s’élève à 5,2 milliards d’euros.

L'aide prendra la forme d'une subvention directe - entrant dans le cadre des projets importants d’intérêt européen - d'un montant maximal de 1,5 milliard d'euros qui couvrira le projet de recherche et développement de ProLogium jusqu'à la fin de 2029, a indiqué la Commission dans un communiqué. Cette dernière estime que «la mesure contribuera à la réalisation des objectifs stratégiques du pacte vert pour l'Europe et de la stratégie de l'UE en matière de batteries». Jugées plus fiables, plus performantes et moins polluantes que les batteries à lithium-ion, les batteries à électrolyte solide que produira ProLogium dans le Nord équiperont entre 500 000 à 750 000 véhicules électriques par an lorsque l’usine atteindra sa pleine capacité, à horizon 2030.

8 GWh de batteries solides en 2026

L’entreprise, qui a mis en service une ligne de production pilote à Taïwan en 2017 de 40 MWh et qui finalise une ligne de production de grande série d’une capacité de 3 GWh, n’avait pas initialement l’intention de pénétrer le marché de l’automobile avec sa technologie. Mais, au vu des besoins du secteur en cours d’électrification, la société a placé ses pions en développant un partenariat avec ACC, qui a inauguré sa première gigafactory de fabrication de batteries pour voitures électriques le 30 mai dans le Pas-de-Calais. ProLogium compte aussi parmi ses actionnaires Mercedes-Benz et le constructeur automobile vietnamien Vinfast.

ProLogium s’apprête à lancer en septembre une concertation publique avant de démarrer la construction de son site au second semestre 2024. Il est prévu que l’industriel produise 8 GWh de batteries solides en 2026 avant de progressivement monter en puissance. La gigafactory de Dunkerque doit créer à terme 3 000 emplois directs et 9 000 emplois indirects.

Avec Reuters (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)