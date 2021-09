La France va livrer trois frégates à la Grèce, un contrat de 3 milliards d'euros

15 jours gratuits et sans engagement

C’est finalement vers la France que se tourne la Grèce pour renouveler sa flotte de frégates. Mardi 28 septembre, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et Emmanuel Macron ont signé un protocole d'accord portant sur la livraison de trois Frégates d’Intervention et de Défense (FDI) avec une quatrième en option. Ces trois frégates « Belharra » seront produites en France par Naval Group, sur le chantier de Lorient (Morbihan). Le contrat inclut l'armement associé et la maintenance.