La France va livrer 800.000 doses de vaccin à la Tunisie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ZOUBEIR SOUISSI La France va livrer 800.000 doses de vaccin et du matériel hospitalier à la Tunisie, où le système de santé est au bord de l'implosion face à l'épidémie de COVID-19, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. /Photo prise le 13 mars 2021/REUTERS/Zoubeir Souissi

Le pays, qui a recensé quelque 465.000 cas de COVID-19 et plus de 15.700 décès au total, a été placé sur liste rouge par les autorités françaises en raison de la dégradation de sa situation sanitaire, a ajouté Gabriel Attal.

"Cela signifie que pour les non vaccinés, on ne pourra s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux, qu'un test négatif de moins de 48 heures sera exigé pour les personnes qui viennent en France et qu'un isolement de dix jours sera obligatoire à l'arrivée", a rappelé Gabriel Attal à l'issue du conseil des ministres.

Le ministère tunisien de la Santé a évoqué la semaine dernière une situation "catastrophique" du système de soins en raison d'une recrudescence des décès et contaminations liés au COVID-19.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)