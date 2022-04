La France toujours en milieu de tableau européen des surfaces cultivées en bio

Ni bon élève, ni cancre... Avec 8,71 % de sa surface agricole utile convertie en bio, la France se place, en 2020, dans le milieu de tableau du classement de l’agriculture bio dans l’Union européenne. Selon les données d’Eurostat, l’agriculture non conventionnelle représente en moyenne 9,07 % des terres agricoles des 27 pays membres. Ce chiffre cache toutefois de très fortes disparités entre les pays leaders, comme l’Autriche, l’Estonie et la Suède – qui affichent plus de 25 % de leurs sols déjà convertis – et les pays retardataires que sont la Bulgarie, la Pologne, les Pays-Bas ou encore Malte, qui ferme le classement.

[...]