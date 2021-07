La France s'incline sur le fil contre l'Australie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Action Images Comme au premier test match contre l'Australie, le XV de France s'est fait renversé dans les derniers instants./Photo prise le 17 novembre 2012/REUTERS/Action Images

Pour son troisième et dernier test-match de sa tournée en Australie, le XV de France a craqué dans les derniers instants (33-30) au Suncorp Stadium de Brisbane. Réduits à quatorze après l'expulsion de Koroibete (5'), les Wallabies sont tout de même parvenus à inscrire deux essais en première mi-temps, comme les Tricolores, pour rester à hauteur de leurs adversaires (20-20, 40'). Après la pause, Barrassi (49') et Tupou (51') ont tous deux aplatis dans l'embut adverse et les deux formations restaient à égalité (27-27, 55'). Malgré leur supériorité numérique, les hommes de Fabien Galthié n'arrivaient pas à faire craquer des Australiens vaillants et bien organisés. Lolesio (73') et Jaminet (74') se rendaient coup pour coup, mais c'est le demi-d'ouverture des Brumbies qui a eu le dernier mot (79'). À l'issue d'un scénario semblable au premier match, les Bleus rentrent tout de même d'Océanie avec une victoire. L'Australie va quant à elle affronter la Nouvelle-Zélande le 7 août.