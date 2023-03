La France renforce son rang de fournisseur-clé sur le marché mondial de l'armement

Dans le secteur de la défense, le savoir-faire tricolore séduit de plus en plus les puissances étrangères. Un rapport publié lundi 13 mars par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) souligne la montée en puissance des exportations d'armes de la France à l'échelle mondiale. De 2018 à 2022, le pays a conforté sa troisième place en s'emparant de 11% des parts de ce marché, contre 7,1% de 2013 à 2017. Parmi les 61 pays qui ont acheté des équipements français sur cette période, l'Inde se distingue comme le principal client (30% de ses exportations), devant le Qatar (17%) et l'Egypte (8%).

Succès du Rafale

[...]