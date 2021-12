La France remonte sur le podium européen en matière d'essais cliniques

En 2020, 319 essais cliniques ont été recensés sur le territoire français. Cela représente 10,7% des essais promus dans le monde (2 972 au total), et cela permet à la France d’atteindre la troisième place européenne dans ce domaine derrière l’Espagne (13,9%) et l’Allemagne (13%). De quoi faire repasser l’Hexagone d’un rien devant le Royaume-Uni (10,5%). La France n’était plus remontée sur le podium européen depuis 2015.