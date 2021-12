La France recrée des usines, l'industrie embauche et on recycle les composites... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Petri Anttila Tony Fadell, créateur de Nest, préfère l'écosystème européen à celui de la Silicon Valley.

La France crée à nouveau des usines, et en ferme moins

Soprema investit 110 millions d'euros dans les isolants biosourcés

Des investissements, des emplois et une transition résolue des produits issus de matières fossiles vers leurs équivalents biosourcés. C'est une triple bonne nouvelle que cet investissement consenti par Soprema dans sa filiale française Pavatex, à Golbey et à Chavelot, dans les Vosges.

Le maroquinier Rioland crée 250 emplois en Creuse

L'industrie française du luxe, qui vient de confirmer sa suprématie mondiale, continue de relocaliser et de créer des emplois (on vous le disait déjà en 2019 dans notre dossier France de l'industrie). Spécialisé dans la maroquinerie haut-de-gamme, le groupe Rioland va s’installer dans l’ancienne usine de textile De Fursac à La Souterraine (Creuse), où il va recruter et former 250 salariés en cinq ans.

A Amiens, Unither ouvre une ligne de remplissage de vaccins anti-Covid unidoses

Le groupe investit 68 millions d’euros, dont 34 millions d’euros sont financés par l’Etat, dans un nouveau bâtiment sur son site d'Amiens (Somme) qui abritera une nouvelle ligne de remplissage de vaccins anti-Covid dans des volumes unidoses, avec 200 emplois à la clé d’ici à cinq ans.

Sartorius investit 100 millions d'euros et embauche 400 personnes en France

La grande majorité de la somme investie par le spécialiste des solutions ajustables et flexibles pour l’industrie biopharmaceutique (gestion de fluides, fermentation, filtration, purification, balances, analyses microbiologiques…) est allouée au site d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) en vue d'y augmenter les capacités de production, de R&D et logistiques. Les sites de Lourdes et Cergy bénéficieront également de ce plan d'investissement.

Fairmat et Hexcel industrialisent le recyclage de résines composites

La start-up de la deeptech Fairmat, qui a développé une technologie de recyclage de résines composites au carbone, a signé un double partenariat avec Hexcel, acteur mondial de la fabrication de matériaux composites, pour valoriser les chutes de renforcements préimprégnés d'Hexcel en France et en Europe.

Le créateur de l'iPod et de Nest, designer de l'iPhone, préfère Paris à la Silicon Valley

Enfin, ne boudons pas notre plaisir lorsque l'un des créateurs les plus en vue de la Silicon Valley, inventeur de l'iPod, designer de l'iPhone d'Apple et créateur de Nest, loue en Finlande la supériorité de l'écosystème européen sur celui, tant célébré pourtant, de la Californie. Tony Fadell, installé à Paris et qui investit dans des projets à travers le monde, assure que la Silicon Valley n’est plus ce qu’elle était tandis qu'il sent en Europe la volonté de faire bouger les choses.