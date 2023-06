La France presse Tesla d'implanter sa prochaine usine sur son sol-ministre

Des responsables politiques avaient déjà indiqué à Reuters que la France cherchait à convaincre le constructeur automobile chinois BYD et Tesla de construire leurs prochaines usines en France. "Ce serait formidable d'avoir une usine Tesla en France, beaucoup d’efforts et d’énergie ont été dépensés pour que cela soit possible et puisse avoir lieu", a déclaré Jean-Noël Barrot à la chaîne américaine CNBC. "Nous avons également investi dans le secteur des batteries électriques, et nous allons donc essayer de convaincre (Elon Musk) que la France est le meilleur endroit possible en Europe pour implanter la prochaine usine Tesla", a poursuivi le ministre.

Elon Musk, qui a rencontré Emmanuel Macron et le ministre des Finances Bruno Le Maire le 15 mai, avait alors déclaré être persuadé que Tesla ferait des "investissements importants" en France, sans donner de date précise.

Mercredi, Emmanuel Macron a déclaré qu'il rencontrerait à nouveau Elon Musk vendredi.

La France a déjà tenté par le passé de convaincre Elon Musk de construire une usine dans le pays, mais le dirigeant de Tesla avait choisi l’Allemagne pour y implanter son unique usine européenne.

