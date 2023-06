La France presse Tesla d'implanter sa prochaine gigafactory sur son sol

Le gouvernement d’Elisabeth Borne ne s’en cache plus. Il souhaite que Tesla construise sa prochaine gigafactory en France. «Ce serait formidable d'avoir une usine Tesla en France, beaucoup d’efforts et d’énergie ont été dépensés pour que cela soit possible et puisse avoir lieu», a déclaré Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la Transition numérique, à la chaîne américaine CNBC mercredi 14 juin. «Nous avons également investi dans le secteur des batteries électriques, et nous allons donc essayer de convaincre [Elon Musk] que la France est le meilleur endroit possible en Europe pour implanter la prochaine usine Tesla», a poursuivi le ministre.

Elon Musk, qui a rencontré Emmanuel Macron et le ministre des Finances Bruno Le Maire le 15 mai à l’occasion du sommet Choose France, avait alors déclaré être persuadé que Tesla ferait des «investissements importants» en France, sans donner de date précise. Mercredi 14 juin, Emmanuel Macron a annoncé qu'il rencontrerait à nouveau Elon Musk le vendredi, alors que l’entrepreneur américain doit se rendre au salon VivaTech. La France a déjà tenté par le passé de convaincre le milliardaire de construire une usine dans le pays, mais le dirigeant de Tesla avait choisi l’Allemagne pour y implanter son unique usine européenne.

Jean-Noël Barrot menace Twitter d’être banni de l’UE

Jean-Noël Barrot avait menacé au mois de mai Twitter - qui appartient à Elon Musk - d’être «banni, en cas de récidive, de l'Union européenne» si le réseau social ne se conformait pas à ses règles. Une déclaration intervenue alors que Twitter a décidé de quitter le code de bonnes pratiques de l’Union Européenne contre la désinformation en ligne. Ce dernier, lancé en 2018, regroupe une trentaine de signataires dont Google, Microsoft ou encore TikTok, qui s’engagent à lutter contre la diffusion de fausses informations en coopérant avec les fact-checkeurs et en privant de publicité les sites web propageant des fake-news.

Avec Reuters (Michel Rose, Akash Sriram, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)