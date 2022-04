La France prend la vague des drones

Alors qu’elle a raté le virage des drones aériens militaires, la France ne veut pas louper celui des drones sous-marins. D’autant plus que le plancher océanique serait un nouveau terrain de conflictualité suscitant les convoitises, comme le cyberespace ou l’exo-atmosphère. « Les fonds marins sont un nouveau terrain de rapports de force qu’il nous faut maîtriser pour être prêts à agir, à se défendre et, le cas échéant, à prendre l’initiative ou du moins à répliquer », estime Florence Parly, la ministre des Armées. La France va acquérir des drones de surveillance AUV (véhicules sous-marins autonomes) et des robots ROV (véhicules sous-marins opérés à distance) capables de plonger à 6 000 mètres pour assurer des missions de reconnaissance, de surveillance et d’actions en grande profondeur.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]