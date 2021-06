La France poursuit Apple pour des contrats liés à son "App Store"

PARIS (Reuters) - La France a engagé des poursuites contre Apple pour de présumées conditions contractuelles abusives imposées aux développeurs et start-up cherchant à vendre leurs applications pour smartphone via la boutique en ligne ("App Store") du géant américain du numérique, a dit mercredi à Reuters la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

© BRENDAN MCDERMID La France a engagé des poursuites contre Apple pour de présumées conditions contractuelles abusives imposées aux développeurs et start-up cherchant à vendre leurs applications pour smartphone via la boutique en ligne ("App Store") du géant américain du numérique. /Photo d'archives/REUTERS/Brendan McDermid Cette procédure intervient après une enquête de trois ans menée par la DGCCRF, entité placée sous l'autorité du ministre des Finances, Bruno Le Maire, lequel a demandé l'enquête. Un document consulté par Reuters montre que le lobby des start-up France Digitale s'est joint au dossier. Une audience est prévue le 17 septembre devant le tribunal de commerce de Paris, a indiqué la secrétaire de la présidence du tribunal. (Reportage de Mathieu Rosemain; version française Jean Terzian)