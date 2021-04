La France pourrait se passer du vaccin AstraZeneca au second semestre, annonce Agnès Pannier-Runacher

Difficultés de production, délais de livraisons, enquêtes sur les effets secondaires, le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca a fortement enrayé la campagne de vaccination en France. "A partir du deuxième semestre, les livraisons [des autres vaccins, ndlr] vont devenir très importantes en Europe et effectivement, il n'est pas impossible qu'on n'est pas besoin de ce recours à AstraZeneca", a expliqué la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sur Radio classique vendredi 2 avril. En attendant, "on en a besoin jusqu'à la fin du premier semestre probablement, parce que c'est un appui important - 1,4 million de doses AstraZeneca cette semaine -, c'est en plus un vaccin qui a un mérite, c'est que sa chaîne du froid est relativement simple", a-t-elle poursuivi. A LIRE AUSSI Quatre questions-clés sur la campagne vaccinale française anti-Covid-19, deux mois après son lancement