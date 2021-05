La France peut relancer son électronique en cultivant ses points forts, selon le patron d’Insight SIP

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © CEA-Liten Des circuits d'électronique organique imprimée sur substrat souple au CEA Liten.

Est-il possible de faire revenir l’électronique en France comme l’espère le gouvernement à travers le volet relocalisation de la production de son plan France Relance ? Michel Beghin, président du conseil d'administration et cofondateur d’Insight SIP, une société basée à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes, spécialisée dans la miniaturisation des modules électronique de connectivité sans fil pour l’Internet des objets, en est convaincu.

«Je suis désolé de voir une tendance générale défaitiste en France, explique-t-il à L’Usine Nouvelle. Il y a un climat affligeant de French bashing et d’autoflagellation. Le discours dominant est que tout est déjà foutu et qu’il y a peu de chance que l’électronique redémarre en France. Il est vrai qu’il n y a plus aujourd’hui beaucoup de fabricants d’électronique en France. Mais je reste persuadé que nous avons la capacité de relancer cette filière stratégique.»

Le circuit imprimé, faux problème

