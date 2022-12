La France peine à réduire ses émissions de gaz à effet de serre

La France traîne la patte. Sur les neufs premiers mois de l’année 2022, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’Hexagone n’ont baissé que de 0,3%. Une diminution microscopique, relevée par le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique (Citepa). L’organisme a mis à jour le 21 décembre ses pré-estimations des émissions mensuelles de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Si quelques indicateurs manquent à l’appel (notamment sur l’utilisation des terres ou le changement d'affectation des terres et foresterie), ces données non consolidées offrent un premier aperçu de l’évolution des rejets de GES français d’une année sur l’autre.

