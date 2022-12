La France ouvre des usines, un fonds pour l'industrialisation des start-up… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

En 2022, la France continue d’ouvrir des usines

Le baromètre annuel de L’Usine Nouvelle sur les ouvertures et fermetures d’usines en France est à nouveau positif en 2022. Au 1er novembre, la rédaction a répertorié sur tout le territoire 43 implantations de nouveaux sites industriels, contre 24 fermetures d’usines annoncées pour la même période. Un bilan un peu moins favorable qu’en 2021, puisque 53 nouvelles usines avaient ouvert pour un nombre stable de fermetures.

Bpifrance lance le fonds national de venture industriel

Géré par Bpifrance et doté de 350 millions d'euros, le fonds national de venture industriel va commencer son activité. Ce dispositif du plan de soutien à l’industrialisation des start-up prendra des tickets de 10 à 40 millions d’euros dans des fonds de sociétés de gestion privées qui seront alimentés également par d’autres capitaux. «Avec ce plan, c’est un continuum complet de solutions de financement que nous mettons en place. Il y manquait encore le dispositif de soutien et de massification de l’investissement privé industriel», a salué Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l’Industrie.

Smoby va investir 26 millions d’euros pour son site d’Arinthod

Le fabricant de jouets Smoby prévoit d’investir 26 millions d’euros afin d’agrandir ses locaux d’Arinthod (Jura), dans l’objectif de relocaliser sa production. Un nouveau bâtiment pour passer de 36 000 à 50 000 mètres carrés est envisagé par Simba-Dickie, propriétaire de l'entreprise. La construction de la plateforme de la future bâtisse devrait débuter en septembre 2023.

2022, année record pour les TER

Après une pause liée à la pandémie de Covid-19, la fréquentation des TER atteint un niveau record. En 2022, les 680 lignes dédiées ont transporté en moyenne chaque jour 1,2 million de voyageurs, soit une augmentation de 10% par rapport à 2019. Pour Jean-Aimé Mougenot, directeur national TER, l’urgence climatique pousserait les utilisateurs à abandonner progressivement les transports individuels.

Umiami s'implante en Alsace

Umiami va implanter son site de production de filets de poulet d’origine végétale à Duppigheim (Bas-Rhin). Il occupera la moitié de l’ancienne usine Knorr, fermée en 2021. Une ligne de recherche et développement industriel et trois lignes de production sont prévues, la première devrait voir le jour dès le second semestre 2023. La société recherche 65 salariés pour le démarrage de son activité en Alsace.

Saint-Gobain Pam investit 100 millions d’euros en Lorraine

Saint-Gobain Pam Canalisation, une filiale du groupe de construction basée à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), a embauché une centaine de personnes en 2022. L’entreprise se prépare à un niveau de recrutement similaire en 2023, afin de compenser les départs en retraite. Parallèlement, elle va investir 100 millions d’euros pour la modernisation des lignes de production de trois de ses sites.

TotalEnergies inaugure l'une des plus grandes centrales solaires de France

TotalEnergies a inauguré l’une des plus grandes centrales solaires de France sur la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Une installation de 33 MW composée de 80 000 panneaux montés sur trackers pour suivre la course du soleil. Ils doivent générer une production annuelle de 55 GWh, équivalente aux besoins de consommation électrique, hors chauffage, de 33 000 habitants.