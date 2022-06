La France ne reçoit plus de gaz russe, le déclin des livraisons se généralise en Europe

A Obergailbach, unique point d’interconnexion de gaz entre l’Allemagne et la France, les flux ont décru au point d’atteindre… zéro gigawattheure par jour (GWh/j). Fait rarissime, la France ne reçoit plus de gaz naturel russe par gazoduc. Et ce, depuis deux jours. C’est ce qu’a annoncé vendredi 17 juin par communiqué GRTgaz, le principal gestionnaire du réseau de transport (GRT) de gaz français et filiale d'Engie. Il a constaté au cours des deux derniers jours une «interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne», qui «était de l’ordre de 60 GWh/j au début 2022, soit seulement 10% de la capacité du point d’interconnexion».

