La France ne compte pas sur Valneva et attend quatre nouveaux vaccins contre le Covid-19 à l’automne

Les vaccins de Sanofi, du laboratoire espagnol Hipra, et deux nouvelles versions des vaccins ARNm de Pfizer/BioNTech et de Moderna, pourraient enrichir l’arsenal vaccinal contre l’épidémie de Covid-19 à l’automne, selon le ministère de la Santé. Lequel ne compte pas, pour le moment, sur le vaccin de Valneva qui dispose pourtant d’une autorisation de mise sur le marché et entrevoit de possibles commandes européennes.