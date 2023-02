La France lance un grand programme de recherche pour mieux connaître (et exploiter) son sous-sol

C’est une nouveauté pour les géologues français. Après des décennies de désintérêt pour les mines – le plus souvent renvoyées au statut de symboles peu désirables de la désindustrialisation et des pollutions industrielles – la connaissance du souterrain redevient un enjeu prioritaire. Lundi 13 février au siège du CNRS, à Paris, le lancement d’un grand programme de recherche baptisé “sous-sol, bien commun”, témoignait de ce nouveau souffle. Doté de 71,4 millions sur sept ans, soit jusqu’à fin 2029, ce grand plan de financement détaillé prévoit de doter la recherche de moyens et permettre d’améliorer la connaissance globale des ressources et des structures qui se trouvent sous nos pieds.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]