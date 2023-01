La France lance son propre programme d’avions de patrouille maritime, laissant de côté l’Allemagne

Les hostilités sont ouvertes. La Direction générale de l’Armement (DGA) a fait savoir, dans un communiqué publié jeudi 12 janvier 2023, qu’elle avait notifié le 22 décembre 2022 à Airbus Defense and Space et Dassault Aviation deux études d’architecture de système de patrouille maritime futur (Patmar) pour un montant de 10,9 millions d'euros chacun. Sur la base du A320neo pour le premier et du Falcon 10X pour le second, les deux industriels proposeront «une solution économiquement intéressante répondant au besoin opérationnel de la Marine nationale à l’horizon post-2030», écrit la DGA.

