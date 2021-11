La France, grande absente des travaux de la COP26 sur l’automobile

La COP26 n’accouche que d’engagements timides du côté de l’automobile. Mercredi 10 novembre, plusieurs gouvernements et constructeurs ont publié une déclaration commune sur l’accélération du déploiement des voitures zéro émission. « Nous nous efforcerons de faire en sorte que toutes les ventes de voitures et de vans neufs soient à zéro émission au niveau mondial d'ici à 2040, et au plus tard en 2035 sur les principaux marchés », peut-on lire dans la déclaration.