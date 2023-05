La France franchit le cap des 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques

Avec quelques mois de retard, la France tient ses 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public (sur les commerces, parkings et en voirie), soit 147 en moyenne pour 100 000 habitants. Initialement attendue pour fin 2022, la barre symbolique vient d’être franchie en ce début du mois de mai, selon l'Avere-France et le Ministère de la Transition énergétique, sur base des données compilées par la plateforme d’interopérabilité Girève. A titre de comparaison, la France comptait 60 040 points de recharge il y a un an.

