La France favorable au rapprochement de son projet d’avion de combat du futur avec celui du Royaume-Uni

Selon la Direction générale à l’armement, un rapprochement entre les deux programmes concurrents - le SCAF soutenu par la France, l’Allemagne et l’Espagne et Tempest ralliant le Royaume-Uni, la Suède et l’Italie - permettrait de partager les coûts et favoriserait une Europe de l’armement. Par ailleurs, les Etats soutenant le SCAF devraient trouver un accord d’ici la fin de la semaine.