La France et quatre autres pays européens commandent au moins 1000 missiles Mistral à MBDA

La France s'allie avec la Belgique, Chypre, l’Estonie et la Hongrie pour assurer sa défense et celle de ses voisins. Dans un communiqué publié mardi 20 juin, le ministère des Affaires étrangères annonce lancer une acquisition commune de missiles sol-air de courte portée Mistral. «Il s’agit d’une première concrétisation de la volonté d’une acquisition conjointe de capacités de défense éligible aux financements de l’Union européenne prévus à la suite du sommet de Versailles de mars 2022.»

«Cette acquisition sera réalisée auprès de la société industrielle MBDA par la Direction générale de l’armement (DGA) pour les besoins français mais également belges, chypriotes, estoniens et hongrois. Le volume global de cette acquisition pourrait dépasser 1000 missiles», explique le ministère tout en précisant qu’une lettre d’intention a été signée entre les cinq pays en marge de la conférence sur la défense aérienne et anti-missile de l’Europe qui se tenait à Paris lundi 19 juin. Le Mistral, mis en service dans l’armée française en 1989, peut atteindre une cible à une distance de six kilomètres maximum.

Produire mieux, plus et plus rapidement

L’acquisition représente une aubaine pour MBDA qui, sur fond de guerre en Ukraine, a affiché des niveaux de commande record en 2022 représentant 9 milliards d’euros et faisant porter son carnet de commandes total à 22,3 milliards d’euros. L’industriel français doit à la fois produire des armes de plus en plus sophistiquées pour faire face au développement de nouvelles technologies de défense et d’attaque telles que les missiles hypersoniques ou les drones et produire plus et plus rapidement. Pressé par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, MBDA a annoncé porter sa cadence de production de 20 à 40 missiles Mistral par mois en 2024. Il prévoit aussi de réduire le délai de fabrication des missiles de moyenne portée Aster de 40 à 18 mois.

Avec Reuters (Rédigé par Nicolas Delame)