La France et les Philippines renforcent leur coopération en électronique

© Ionics EMS Le français CIF s'est allié à Ionics EMS aux Philippines.

La France et les Philippines renforcent leur coopération dans l’électronique. Sous l’égide de l’ambassadrice de France à Manille, Michèle Boccoz, et de l’ambassadrice des Philippines à Paris, Maria Theresa Pareno Lazaro, deux protocoles d’entente ont été conclus mercredi 15 décembre. Le premier, entre six universités des deux pays, et le second entre deux industriels de l’électronique. Le rapprochement a été favorisé par les deux syndicats professionnels de l’électronique, l’Acsiel coté France et le Seipi coté Philippines, qui sont liés déjà par un partenariat depuis 2018.

Le premier protocole d’entente implique coté France l’université de Lille, l’université de Limoges et l’Insa de Lyon, et coté Philippines les universités Bantagaz, Mapua et Perpetual Help System Dalta. Il est question d’échange d’étudiants, de mobilité des enseignants-chercheurs et de collaboration en recherche, notamment au niveau des doctorants. Ce rapprochement intervient dans un contexte où la chasse aux talents est mondiale, alors que l’industrie électronique manque cruellement de compétences sur le marché de l'emploi pour accompagner sa forte croissance.

Manque de talents

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]