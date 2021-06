La France et le Portugal se neutralisent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont tous deux inscrit un doublé ce soir./Photo prise le 23 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

À l'occasion de la dernière journée du groupe F, l'Équipe de France et le Portugal se sont partagés les points (2-2) à l'issue d'un match rocambolesque à la Puskas Arena de Budapest. Les Lusitaniens ont dominé la première période, mais ont eu besoin d'un penalty concédé par Lloris et transformé par Ronaldo pour ouvrir le score (31'). Juste avant la pause, Mbappé est bousculé par Semedo dans la surface et Benzema a répliqué pour recoller au score (45+2'). Au retour des vestiaires, l'attaquant du Real Madrid s'est offert un doublé sur une belle ouverture de Koundé (47'). Le même Koundé qui, coupable d'une faute de main dans la zone de vérité, a permis à CR7 d'égaler le record de buts en sélection nationale d'Ali Daei avec 109 réalisations (60'). Pogba a presque délivré les Bleus mais Rui Patricio a repoussé sa frappe sur le poteau (68'). Les hommes de Didier Deschamps terminent premiers de leur poule et affronteront la Suisse en huitièmes de finale. Les Portugais, relégués à la troisième place après le nul entre l'Allemagne et la Hongrie (2-2), aura fort à faire face à la Belgique.