La France et la Norvège se neutralisent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Marko Djurica Les Bleues ont souffert en seconde période mais ont quand même obtenu un match nul./Photo prise le 1 août 2012/REUTERS/Marko Djurica

Balayée deux jours plus tôt par le même adversaire (21-30), l'Équipe de France féminine de handball a décroché le match nul face à la Norvège (28-28) en match de préparation à Bayonne. Après une superbe première mi-temps où les Bleues ont brillé défensivement et offensivement (18-10), les Scandinaves ont fait un retour fracassant en seconde période et sont revenues à égalité (23-23, 47'). Les Norvégiennes ont même compté deux buts d'avance en fin de match, mais les Tricolores ne comptaient pas s'incliner si facilement. Elles ont recollé au score et ont arraché le match nul sur un dernier tir de Pineau. C'est un moindre mal pour les Françaises qui vont maintenant s'envoler pour Tokyo et y disputer leurs deux derniers matchs amicaux face au Japon et au Monténégro.