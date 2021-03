La France et l’Italie s’allient dans les lanceurs... sans l’Allemagne

La France et l’Italie ont décidé de resserrer leurs liens dans le domaine spatial. Bruno Le Maire et Giancarlo Giorgetti, ministres français et italien en charge de l’Economie, ont annoncé un nouvel accord dans le domaine des lanceurs à l’occasion d’une rencontre à Rome le 19 mars. Les deux pays se fixent un double objectif : travailler conjointement pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire sur le secteur des lanceurs et construire une stratégie commune pour les lanceurs de nouvelle génération.