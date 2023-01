La France et l'Italie commandent 700 missiles antiaériens Aster à MBDA et Thales

Réunis au sein du groupement d'intérêt économique Eurosam, les deux géants de la défense MBDA et Thales vont fabriquer 700 missiles Aster pour la France et l'Italie. Estimée à plus de deux milliards d'euros, cette commande permettra aux deux pays de remuscler "leurs capacités terrestres et navales de défense antiaérienne" afin de faire face à "l'évolution de la menace", précise le ministère des Armées.