La France et l’Europe perdent du terrain dans les essais cliniques pour de nouvelles thérapies

Thérapies géniques et cellulaires sont au cœur des priorités françaises. Fin 2021, le président de la République a fixé un objectif de production de 20 biomédicaments en France à l’horizon 2030. Déjà pénalisée depuis des années par un manque de souveraineté sanitaire sur les médicaments les plus matures, mais parfois essentiels - comme les antibiotiques ou les spécialités à base de paracétamol dont la disponibilité est actuellement sous tension -, la France doit éviter de rater le virage sur les futurs produits de santé.

D’autant que ces médicaments de demain sont particulièrement orientés sur le traitement de maladies graves et parfois rares, cancers en tête. Au niveau européen, la donne est similaire. Et en réalité, à en juger par les efforts mondiaux de recherche clinique, la France et l’Europe se trouvent de moins en moins bien positionnées au sein de la concurrence mondiale. C’est ce qui ressort principalement d’une étude du cabinet Charles River Associates effectuée pour le compte de l'EFPIA, la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques, et publiée début novembre.

L'Europe écrasée par les Etats-Unis dans la recherche clinique

