La France encore souveraine pour la production de masques sanitaires, mais les fermetures s’accumulent

Passée de 3,5 millions à 100 millions de masques sanitaires par semaine entre 2020 et 2021 face à la pandémie de Covid-19, ayant même sécurisé la fabrication des matières premières, la production en France de masques chirurgicaux et FFP est en perte de vitesse. Seulement 20% des capacités installées produiraient encore. Les arrêts d'unités se multiplient, faute de demande et à cause de politiques d’achats publics privilégiant toujours l’import.