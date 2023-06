La France en perte de vitesse sur l’accès aux nouveaux médicaments et la production pharma, dénonce le Leem

« C’est loin d’être possible de revendiquer une quelconque position de leader européen en santé, comme le souhaite notre gouvernement ». Cette affirmation de Christophe Durand, président de la commission "Accès au progrès thérapeutique" du Leem, va à l’encontre de toutes les ambitions affichées ces dernières années par le président de la République. Mais elle résume bien la présentation, mardi 27 juin, du premier observatoire de l’accès aux médicaments et de l’attractivité que le Leem entend publier tous les six mois en collaboration avec le cabinet Roland Berger. L’ensemble, motivé par la dernière loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui a provoqué une vraie colère des industriels de la pharma en France, a de quoi exercer une certaine pression sur les pouvoirs publics. Car les résultats sont inquiétants, tant sur le plan de l’accès à l’innovation thérapeutique que sur celui de la production et de la balance commerciale.

