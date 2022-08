[La France du biosourcé] Le chanvre, du champ au chantier

Ce fut un pari industriel audacieux, et plutôt réussi. Il y a quinze ans, le groupe coopératif Cavac, implanté en Vendée, décidait d’investir 10 millions d’euros dans une usine d’isolants à base de chanvre et de lin. L’initiative semblait alors incongrue pour un groupe de l’agroalimentaire. Ainsi naissait Cavac Biomatériaux – avec sa marque Biofib’isolation – qui produit aujourd’hui près d’un million de mètres carrés de panneaux isolants par an. « À l’époque, on parlait à peine de biosourcé », se souvient Olivier Joreau, le directeur général adjoint du groupe Cavac, pilote de cette diversification.

[...]