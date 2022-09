[La France du biosourcé] La chimie verte, un choix à bien doser pour les entreprises de Paca

« Dans une PME, s’engager à réduire l’empreinte environnementale n’est pas une posture, mais le résultat d’une volonté stratégique profonde. Le moindre développement passe au tamis de sa faisabilité technique, de son coût en termes de R & D et d’industrialisation, de son potentiel différenciant », explique Jean-Luc Guichard, le directeur des opérations de Pébéo, à Gémenos (Bouches-du-Rhône). L’entreprise centenaire, qui réalise 75 % de son chiffre d’affaires de 40 millions d’euros à l’international, fait évoluer ses gammes de produits consacrés aux beaux-arts, aux loisirs créatifs et à l’éveil de l’enfant, afin de les rendre toujours plus écologiques.

