[La France du biosourcé] En Occitanie, la culture et l'extraction des micro-algues s'industrialisent

En Occitanie, un trio innovant mise sur les micro-algues. Dans l’Hérault, Greensea (groupe Greentech) et Microphyt les cultivent pour extraire des ingrédients actifs qui se substituent aux ingrédients synthétiques et aux protéines animales utilisés dans la cosmétique, l’agroalimentaire, le bien-être et la santé. Pionnier des biotechnologies marines, ancré à Mèze au bord du bassin de Thau, Greensea (17 salariés) exploite une chaîne de valeur complète : une souchothèque de 400 micro-algues, une culture cellulaire en tubes et une production industrielle d’extraits titrés en molécules d’intérêt.

