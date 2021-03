La France dispose de plein d'atouts pour attirer l’implantation de datacenters mais…

Selon une étude du cabinet de conseil Arcadis, la France se place désormais neuvième dans le monde et cinquième en Europe derrière la Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande, mais devant l’Allemagne, le Royaume et la Pays-Bas en matière d’attractivité pour l’implantation de datacenters. Une position qui se heurte toutefois à un problème systémique : la lourdeur des démarches administratives de construction.